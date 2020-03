Voetganger (66) ter plekke overleden na aanrijding van achteren door busje

De 66-jarige heer Chanderdew, Goeptar is op zondagmorgen 8 maart aangereden door een autobus aan de Commissaris Weytingweg en kwam kort daarna te overlijden. De politie van het ressort Jarikaba kreeg de melding van de aanrijding. Ter plaatse aangekomen troffen de wetsdienaren het slachtoffer liggend op zijn rug op berm langs de weg.

Kort na aankomst van de politie kwam de heer Goeptar te overlijden. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast. Het lijk is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de 20-jarige autobusbestuurder R.D. de voetganger Goeptar van achteren heeft aangereden.

R.D. is door gereden reed na de aanrijding om kort daarna terug te keren. R.D. verklaarde aan de politie dat hij uit paniek was door gereden. De autobus is niet gekeurd en ook niet verzekert. Het voertuig is ter herkeuring in beslag genomen.

R.D. is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Het rijbewijs is hangende het onderzoek door de politie ingevorderd. Na overleg met het Openbaar Ministerie is R.D. na zijn verhoor heen gezonden. De politie van Jarikaba is belast met het onderzoek in deze zaak meldt het Korps Politie Suriname.