Vrouw die zich voordoet als bonuman aangehouden voor oplichting

Xaviera V. die zich voordeed als een bonuman is deze week door de politie van Munder aangehouden en in verzekering gesteld voor betrokkenheid bij de oplichting van een vrouw.

De vrouw is opgelicht door K.M. met medewerking van Xaviera. K.M. die inmiddels ook al is ingesloten heeft de benadeelde voor SRD 4000, USD 5000 en 33 duizend euro opgelicht. K.M betaalde Xaviera SRD 1000 voor haar medewerking. Volgens verklaring van de vrouw heeft zij huiselijke problemen met haar man. Zij was radeloos en kwam toen plotseling in contact met K.M. die beweerde haar te kunnen helpen.

K.M. hield de benadeelde voor een bonuman in Suriname te kennen die de problemen tussen haar en haar man kon oplossen. Echter moest er wel daarvoor betaald worden en de radeloze vrouw stemde in. K.M. hield de benadeelde daarna voor dat zij elkaar zouden bellen voor de betaling.

Uiteindelijk belde Xaviera de vrouw op en hield haar voor dat zij de bonuman is. De benadeelde geloofde Xaviera en maakte een afspraak om haar te ontmoeten. Bij de ontmoeting verkleedde Xaviera zich als een man en vervormde haar stem. Zij hield de vrouw voor dat zij de zoon van de bonuman is en dat haar vader niet kon komen.

De benadeelde stond toen het geld af maar realiseerde zich daags daarna dat zij was opgelicht. De vrouw deed toen bij de politie aangifte van oplichting tegen K.M. en Xaviera. De Surinaamse politie onderzoekt als deze verdachten meerdere mensen hebben opgelicht.