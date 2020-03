Suriname hoogrisicoland coronavirus vanwege ‘zwak’ gezondheidszorgsysteem

Vanwege het ‘zwak’ gezondheidszorgsysteem in Suriname behoort ons land tot één van de hoogrisicolanden in de regio, die te maken krijgen met het coronavirus (COVID-19). Dit schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) naar aanleiding van uitspraken van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO).

Behalve Suriname zijn ook de andere landen van het Guyana Schild, Haïti, Bolivia, Paraguay, Honduras en de Caribische eilandstaten in hoge mate kwetsbaar voor het virus, schrijft de krant.

Volgens PAHO-directeur Carissa Etienne maken de zwakke systemen in de voornoemde landen het moeilijker om COVID-19-besmettingen in een vroeg stadium te ontdekken en te beheersen. De gezondheidsorganisatie gaat daarom intensief samenwerken met landen met deze zwakste gezondheidsstelsels, aldus dWT.

In Suriname zijn er tot op dit moment geen gevallen van COVID-19 besmettingen bekend. In buurland Frans-Guyana echter wel. Vandaar dat de Surinaamse autoriteiten nauw samen werken met de Fransen in de strijd tegen het virus: