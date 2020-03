‘Uma’ – Bericht in verband met Dag van de vrouw

[INGEZONDEN] – Op 8 maart 1908 vond de eerste staking plaats, geleid door vrouwen. In 1978 werd 8 maart erkend door de Verenigde Naties als vrouwendag. De vrouwen kwamen op voor positie-verbetering in de arbeidsklasse, ongelijkheid en het vrouwenkiesrecht. Vrouwen zijn altijd een belangrijke pilaar geweest in de samenleving. Het is bewezen dat vrouwen goede managers zijn.

Vandaag herinneren we alle Surinaamse vrouwen omdat ze onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van ons land op elk gebied. We merken heden ten dage dat ook de Surinaamse vrouw en moeder meer dan 1 baan heeft om haar gezin te kunnen onderhouden. Een onlangs gehouden onderzoek wees uit dat 35% van de huishoudens in Suriname worden onderhouden door 1 vrouw en dat 4% wordt door onderhouden door 1 man. Hierdoor heeft ze minder aandacht voor kinderen. We zien ook dat kinderen op elkaar moeten letten, met alle gevolgen van dien.

Gaat het niet goed met de vrouw haar mentale en lichamelijke gezondheid, dan zal het ook minder goed gaan met haar nageslacht.

De vrouw moet vrij zijn in het maken van keuzes, maar ook in het denken. Ze mag opkomen voor haar rechten wanneer die geschaadt worden.

We merken ook dat veel vrouwen gebruik maken van hun politieke vrijheid. Vrouwen voelen zich nu meer dan geroepen om deel te nemen aan het besluitvormingsproces in een land. Vrouwen durven om te protesteren tegen machtsmisbruik en een betere toekomst; voor hun oudere dag en die van haar kinderen.

Mama, je gaat door alles heen en toch geef je niet op. Je vecht voor waarin je gelooft. Een hele fijne dag van de vrouw!

De Media-Commissie van PRO