Aangekondigde actie van luchtverkeersleiders Suriname van de baan

Een actie van luchtverkeersleiders in Suriname is voorlopig van de baan. Luchtverkeersleiders aangesloten bij de Suriname Air Traffic Controllers Association (Satca) hadden zondag aangegeven, dat zij vanaf zondagavond 21.00u in actie zouden gaan.

De luchtverkeersleiders zijn ontevreden. Ze willen uit het Functie Informatiesysteem van de Overheid (FISO beloningssysteem) treden en willen dat er gewerkt wordt aan de herwaardering van de luchtverkeersleiders. Tot nu toe is er vanuit de overheid niet ingegaan op hun wensen.

Vandaar dat tijdens een spoedbijeenkomst werd besloten tot actie. Deze werd op het laatste moment echter afgeblazen, nadat de bondsvoorzitter van de Satca gebeld werd door het kabinet van de president en de Surinaamse minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC), meldt Starnieuws.

Volgens de bond ligt de oplossing van het geheel bij OWTC minister Chotkan. Partijen komen nu maandag om zeven uur ’s morgens bij elkaar om te komen tot een oplossing.