VIDEO: Damaru reageert in nieuwe video op commotie na eerdere video over koers

De Surinaamse zanger Damaru heeft vandaag een nieuwe video uitgebracht waarin hij reageert op de commotie die ontstond na zijn vorige video over de koersstijging in Suriname. In z’n vorige video zei hij dat hij eerder bang is voor de koersstijging in Suriname, dan voor het coronavirus. Hij riep mensen daarbij op om bewust te stemmen.

Volgens Damaru zijn die woorden verkeerd begrepen, want de zanger heeft geen stemadvies gegeven. In het filmpje zegt hij niets meer of minder dan ‘stem bewust’. Hij geeft ook aan dat hij nog steeds helemaal achter de paarse partij (NDP/red.) staat.

Damaru zegt alleen dat sommige cambiohouders misbruik maken van de situatie en de koers hoog houden. Hij is niet te spreken over het feit dat bepaalde media, die gelieerd zijn aan de oppositie, zijn eerdere video gebruiken om er politieke munt uit te slaan.

De nieuwe video is hier of hierboven te zien en de vorige hieronder:

Zanger Damaru: Stem bewust op 25 mei 2020, no du lek uno sabi san e psa in a kondre. Damaru was eens een ferfente NDPer, Damru badj├ę­čśä­čśä­čî╣­čĹŹ