VIDEO: Brandweer voorkomt erger bij brand nabij olie leidingen SOL

Het Command Center in Suriname kreeg vrijdagmiddag rond 17.00u in de middag meldingen binnen van een rookwolk niet ver van de Wijdenboschbrug. Toen de brandweer ter plaatse aankwam, bleek het te gaan om een enorme grasbrand vlakbij de olie pijpleidingen van SOL omgeving Mangrovestraat.

In bovenstaand filmpje is te zien dat er een enorme rookontwikkeling was ontstaan, niet ver van de pijpleidingen. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname gingen meteen aan de slag.

Na veel inspanning hadden de brandweerlieden het vuur na enige tijd volledig onder controle. Het vermoeden bestaat dat het vuur is aangestoken en zich daarna heeft verspreidt.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.