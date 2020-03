Uitbundige Holi viering op dinsdag 10 maart in Den Haag

Op dinsdag 10 maart aanstaande vieren meer dan een miljard mensen over de hele wereld het Holifeest. Ook in Den Haag wordt dit kleurrijke feest op een uitbundige wijze gevierd door Stichting Holi Samen, onder de noemer: Haagse Holi Hangámá of te wel Haagse Holi Spektakel.

Sedert de vestiging in Den Haag van grote groepen Hindoestanen uit Suriname, nu ruim 40 jaar geleden, wordt Holi ook in deze stad intens en uitbundig gevierd. Eerst gebeurde dit voornamelijk in huiselijke kring, later ook in het openbaar: in grote zalen, in de wijken, in de straten en op pleinen. Ook dit jaar zal Holi in Den Haag groots worden gevierd in het Wijkpark Transvaal.

Bij de Holiviering in Den Haag wordt bewust gestreefd naar een stadsbrede viering. Immers, Holi is een feest voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur of cultuur. Het is een feest dat sociale barrières doorbreekt en op een vrolijke en kleurrijke wijze verbinding probeert te leggen naar alle mensen toe, zowel binnen het familieverband als met de omgeving en binnen de eigen cultuur als daarbuiten. Juist vanwege deze filosofie is het Holifeest bij uitstek een multicultureel feest, dat heel goed past in het integratiebeleid van gemeente Den Haag.

Ook dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een viering met een feestelijk multicultureel podiumprogramma, van 13.00 tot 18.00 uur. Simultaan zal, van 14.00 tot 15.00 uur, een kleurrijke Holi-optocht worden gelopen door de wijken Transvaal en Schilderswijk. De organisatie ligt in handen van Stichting Holi Samen i.s.m. een aantal Haagse culturele en maatschappelijke organisaties.

De verwachting is dat ook dit jaar ruim 5.000 holivierders de viering zullen bijwonen. Iedereen is welkom op het Haagse Holi Hangámá en de toegang is gratis.