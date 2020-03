Man verkoopt van vriend geleend jachtgeweer aan militair

Een 32-jarige man in Suriname is begin deze week aangehouden omdat hij een geleend jachtgeweer zou hebben doorverkocht aan een militair. De man in kwestie, Diego T., is op maandag 2 maart door de politie van het ressort Zanderij ingesloten, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Diego wordt ervan verdacht het jachtgeweer, dat hij in het jaar 2019 van een vriend had geleend om te gaan jagen, te hebben doorverkocht. De vriend deed zes maanden nadat hij Diego om zijn jachtgeweer vroeg en deze niet terug kon krijgen, aangifte tegen hem.

De verdachte werd opgespoord en aangehouden. Hij is na na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. Bij de voorgeleiding verklaarde hij het jachtgeweer te door te hebben verkocht aan een militair. De militair kwam in beeld en het wapen is achterhaald.

Dit gedeelte van het onderzoek is voor verdere afhandeling overgedragen aan de Militaire Politie, aldus de Surinaamse politie in een persbericht.