Steekpartij onder tieners uit rivaliserende gangs op Flora

Op zaterdag 29 februari is een 17-jarige jongen in zijn rug gestoken door een jongen die 15 jaar oud is. Deze steekpartij vond plaats op het Flora-project. De verwonding was van dien aard dat de 17-jarige per ontboden ambulance overgebracht moest worden naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, meldt het Korps Politie Suriname

Uit het politie onderzoek is naar voren gekomen dat de jongens tot twee rivaliserende ‘gangs’ behoren op het Flora-project en dat zij elkaar vaak uitdagen. Op zaterdag 29 februari kwamen de groepen elkaar tegen op de hoek van de Ormosia- en Ramboetanstraat.

Zij kregen in eerste instantie een woordenwisseling met elkaar die uit liep op een gevecht waarbij de 15-jarige jongen, de 17-jarige in diens rug stak met een scherp voorwerp. Een vriend van de 17-jarige jongen sloeg de 15-jarige met een eind hout. Beiden renden toen naar huis om hulp te zoeken waarbij hun ouders ze naar de politie brachten.

Hangende het onderzoek is de 15-jarige jongen aangehouden en opgesloten voor onder andere zware mishandeling. Deze zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de politie van de afdeling Jeugdzaken.

Noot van de politie: “Sommige jongeren in Suriname willen subculturen die bestaan in het buitenland na-apen. Zo een subcultuur is “gang-vorming” waarbij onder andere laakbaar gedrag door de leden als normaal wordt ervaren. Ouders of verzorgers u moet waakzaam zijn voor wat dit soort zaken betreft, ter voorkoming dat uw kroost in aanraking komt met de politie en met de justitie.”