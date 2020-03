CIVD’er schiet man die hem met mes aanvalt neer

Bij een woordenwisseling tussen twee mannen vanmorgen in het centrum van Paramaribo, heeft één van hen een schotverwonding opgelopen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een lid van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD) in Suriname zou hebben geschoten.

De redactie verneemt verder dat het geval zich heeft afgespeeld aan de Waterkant ter hoogte van de Kentucky Fried Chicken (KFC). Bij de woordenwisseling tussen de twee mannen zou het slachtoffer een mes hebben getrokken waarmee hij de CIVD’er aanviel.

Die zou vervolgens een schot hebben gelost waarbij hij de messentrekker in zijn been werd geraakt. De man moest per ambulance afgevoerd worden naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Waarover de woordenwisseling ging is nog niet bekend.

De autoriteiten hebben nog geen officiële informatie over het geval vrijgegeven. De politie van regio centrum heeft de zaak in onderzoek.