Voorbereidingen voor vernieuwen pompgemaal Wageningen

De voorbereidingen voor installatie van de nieuwe pompen bij het pompgemaal te Wageningen in Suriname verlopen vlot. Gestart is met het verwijderen van de stalen delen van pomp 3 en de voorbereidingen om de nieuwe pompdelen in te brengen zijn nu gaande. De werkzaamheden voor installatie van de nieuwe pomp zijn gepland voor 4-5 weken, waarna de electrische installatie kan plaatsvinden.

De oude pompen 1 en 2 worden gedurende de werkzaamheden draaiende gehouden om zo min mogelijk stagnatie te veroorzaken. Volgens de directievoerder is het tekort aan irrigatiewater onder andere het gevolg van de zouttong die steeds meer landinwaarts komt alsook de oude pompen die vanwege hun staat niet op volle toeren kunnen draaien.

Een ander oorzaak is de kapotte Arawarrasluis. Hierbij gaat er veel water verloren en moet deze dus nodig gerepareerd worden. Door de inzet van mobiele pompen wordt getracht het gebrek aan irrigatiewater zo goed als mogelijk te minimaliseren. Nadat de installatie van de nieuwe pomp 3 heeft plaatsgevonden en deze operationeel is, zal de capaciteit met acht en een halve kubieke meter per seconde toenemen. Aan de Surinaamse telers wordt gevraagd om het beschikbare irrigatiewater zo lang als mogelijk vast te houden op hun areaal.

Zoals de LVV-bewindsman eerder heeft aangegeven, wordt gevraagd dat men zo efficiënt mogelijk omgaat met het beschikbare irrigatiewater. Het ministerie werkt met man en macht eraan om het tekort aan irrigatiewater duurzaam op te lossen, dit alles kost tijd, maar als alles in orde is zal het probleem duurzaam zijn opgelost, meldt LVV.