Bij een aanrijding vanmorgen in Suriname is een fietser doodgereden. De veroorzaker van het ongeval is daarna doorgereden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 06.30u gebeurde aan de Gompertstraat in Paramaribo.

De fietser is ter plekke overleden. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is voor onderzoek in beslag genomen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.