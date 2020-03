TV: Stemwijzer voorwaarts verkiezingen 2020 in Suriname

NATRAJ TV, gefocused op informatieve en actuele tv programma’s voor de Surinaamse gemeenschap, is naar aanleiding van de komende verkiezing in Suriname mei gestart met het TV programma ‘Stemwijzer voorwaarts verkiezingen 2020 in Suriname.

Host Shantiprakash (foto) heeft in samenwerking met Helga Tjon A Kon het idee opgevat om (zwevende) kiezers vanuit het diaspora perspectief in Nederland en Suriname goede informatie te geven naar de aanloop van de verkiezingen in de republiek Suriname.

Tijdens het programma NATRAJ TV Talktime zullen diverse politieke gasten worden uitgenodigd, ook vanuit Nederland. Daarbij zullen ook de reacties van de politieke leiders in De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname naar voren komen.

Deze TV uitzendingen zullen elke twee weken plaatsvinden via SALTO Omroep Amsterdam en omstreken op vrijdag van 11.00-11.30 (kanaal Salto 2) en zaterdag 18.00-18.30uur (kanaal Salto 1). Daarnaast worden ze online, in een dagelijkse cyclus, uitgezonden via salto on demand en in Suriname elke zondag wekelijks via TRISHUL TBN (kanaal 20) om 17.00 uur.