Times brengt 16 pagina’s tellende ‘Revo krant’ van NDP uit

Morgen, dinsdag 25 februari 2020, is het 40 jaar geleden dat er in Suriname een illegale afzetting van de regering plaatsvond. Middels een staatsgreep, of coup, grepen militairen onder leiding van Desi Bouterse de macht in Suriname.

Ze doopten deze coup om tot een revolutie en Bouterse bombardeerde zichzelf tot ‘leider van de Revolutie’ oftewel Revo. De dag werd later hernoemd naar ‘Herdenking van de dag van Bevrijding en Vernieuwing’ waarbij op het zogenoemde Revo-plein een jaarlijkse herdenkingsmanifestatie plaats vind in de avond van 24 op 25 februari.

De Surinaamse krant Times of Suriname, die eigendom is van de bekende ‘Boutist‘ Dilip Sardjoe, heeft vandaag een 16 pagina’s tellende extra krant uitgebracht. Het gaat om een bijlage van de gewone krant met speciale aandacht voor deze ‘revo dag’.

Volgens Times gaat het om een publicatie van de NDP, de partij van de Surinaamse president Bouterse.