Suriname gaat diplomatieke betrekkingen aan met Djibouti

Suriname en Djibouti zijn formeel diplomatieke betrekkingen aangegaan. Het gezamenlijke communiqué daartoe is op vrijdag 21 februari 2020 getekend door de permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties, ambassadeur Kitty Sweeb, en de permanente vertegenwoordiger van Djibouti bij de Verenigde Naties, ambassadeur Mohamed Siad Doualeh.

De diplomatieke betrekkingen heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van het bewust beleid van Suriname, om de partnerschappen met de landen van het Afrikaans continent met wie Suriname een gedeelde historie, alsook gedeelde uitdagingen heeft te intensiveren. De twee diplomaten gaven aan dat het aangaan van diplomatieke betrekkingen de eerste stap is om het voornemen van versterking van de banden en uitbreiding van de samenwerking tussen de volkeren van Suriname en Djibouti te verwezenlijken.

De diplomaten benadrukten ook het breder belang van het verdiepen van de samenwerking tussen de regio’s Afrika en Latijns-Amerika en het Caraïbisch Gebied. Deze ontwikkelingslanden die allen voor de grote uitdaging van hun duurzame ontwikkeling staan, hebben het potentieel om door middel van een eigen en betere coördinatie van onder andere economische en handelsactiviteiten de beperkingen van het huidig globalisatie model te omzeilen.

Tegen deze achtergrond is tijdens de recente Tussentijdse Top van CARICOM-leiders, gehouden in Bridgetown Barbados, benadrukt de versteviging van de relaties met het Afrikaans continent en zal daartoe de eerste CARICOM-Afrikaanse Unie Summit in Kenia in juni dit jaar worden gehouden.

Belangrijke vermelding is eveneens de opening van een CARICOM-kantoor in Kenia in de nabije toekomst.