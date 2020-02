Brandweer Suriname is wachten op toelage zat en voert actie

Het personeel van het Korps Brandweer Suriname (KBS) is momenteel in actie. Ontevreden medewerkers hebben het werk gisteren neergelegd, omdat een aan hen toegezegde overbruggingstoelage van SRD 2.000 SRD per persoon nog steeds niet betaald is.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie had vorig jaar beloofd dat de toelage in november 2019 betaald zou worden. Het is nu al bijna eind februari en de brandweer is het wachten zat.

De actie houdt concreet in dat de Surinaamse brandweer niet uitrijdt voor bijenbestrijding en reptielenbestrijding, behalve wanneer de situatie levensbedreigend is. Ook wordt geen water geleverd aan onder meer scholen schrijft de Surinaamse krant dWT.

De brandweer bond heeft de minister een ultimatum gesteld. Mocht er geen oplossing komen, dan zullen de leden maandag weer bijeenkomen om verdere stappen te bepalen en zullen de acties verscherpt worden.