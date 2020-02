VIDEO: Jonge vrouw op klaarlichte dag bestolen van telefoon

Een jonge vrouw in Suriname is gisteren het slachtoffer geworden van een brutale, eveneens jonge straatrover. Op onderstaande camerabeelden is te zien hoe het niets vermoedende slachtoffer op klaarlichte dag wordt overvallen.

Een beveiligingscamera legde iets voor 13.00u ’s middags vast hoe de jonge vrouw, vermoedelijk een scholiere, langs de weg op het trottoir loopt. Op een gegeven moment stopt ze, haalt haar telefoon uit haar zak en is ze met het apparaat bezig.

Op dat moment komen twee jonge mannen aangelopen en lijkt er eigenlijk niets aan de hand. Op het moment dat de twee haar dicht genaderd zijn kijken ze beiden naar de jonge vrouw en duikt de kortste van de twee ineens op haar af en probeert de telefoon af te pakken.

De nietsvermoedende vrouw schrikt en trekt haar telefoon weg. De man pakt haar hand beet waarna hij haar tegen de muur van een winkelpand aanduwt. Hij probeert het toestel van haar af te pakken en bij de worsteling die daarna volgt valt de vrouw buiten beeld op de grond.

In de laatste seconde van het filmpje is te zien dat het toestel uit haar hand is verdwenen en dat de vrouw verdwaasd achterblijft.

