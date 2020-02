Belgisch bedrijf weg uit Suriname vanwege politieke, financiële en economische toestand

Het Belgisch bedrijf The Fruit Farm Group is per gisteren weg uit Suriname. Het bedrijf dat in Suriname onder de naam Food and Agriculture Industries N.V. (FAI) opereert heeft aangegeven dat de huidige politieke, financiële en economische toestand van Suriname het verder opereren onmogelijk maakt.

“Gelet op de huidige onduidelijke financiële en economische toestand van Suriname, de welke de afgelopen jaren enkel maar achteruit is gegaan, is er geen mogelijkheid meer om verder te opereren” zegt het bedrijf in het persbericht.

Het bedrijf heeft zich per 13 februari noodgedwongen teruggetrokken uit Suriname en de operaties van FAI overgedragen aan het lokale management. De Belgen hebben 90% van de aandelen in het bedrijf en de Surinaamse Staat de overige 10%.

Volgens minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is het management enige tijd geleden zonder enige aankondiging vertrokken uit Suriname en correspondeert alleen per app en mail. Er is aan de Surinaamse regering aangeboden om het bedrijf voor een symbolisch bedrag van 1 USD over te nemen met alle schulden en lasten.

Starnieuws schrijft dat Parmessar niet te spreken is over de wijze waarop het Belgische het land heeft verlaten. De regering overweegt juridische stappen tegen het bedrijf aldus een boze minister in de assemblee. Parmessar zou met name vallen over de passage ‘de politieke, financiële en economische toestand van Suriname maakt het verder opereren onmogelijk‘.

Parmessar deze week bij het bedrijf:

