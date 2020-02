Visueel beperkten geholpen aan nieuwe ID-kaart

De mobiele unit van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is vorig week donderdag en vrijdag naar de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) geweest om visueel beperkten te voorzien van een ID-kaart. Voor de verkiezingen van 25 mei is het belangrijk dat alle kiesgerechtigden beschikken over een identiteitskaart.

Jorta Pinas, coördinator activiteiten van de stichting, juicht het initiatief toe, omdat het deze doelgroep logistiek niet gemakkelijk is om een nieuwe ID-kaart te laten maken. Op de donderdag komen veel visueel beperkten, onder wie oud-leerlingen, werkenden en nieuwe leerlingen, bij het Blindeninstituut bijeen. Tijdens het bezoek zijn ruim zestig zijn ruim zestig visueel beperkten geholpen aan hun e-ID kaart.

Atish Jagroep en Lerenzo Hirkul, oud leerlingen van NSBS, zijn heel blij dat ze op de locatie zijn geholpen aan een nieuwe identiteitskaart, meldt het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken. “Het is voor ons een bekende locatie en we konden zonder enige drukte, onze identiteitskaart laten maken.