Drie van de vier Wakaypompen weer in bedrijf

Drie van de vier Wakaypompen in het district Nickerie zijn weer in bedrijf. Er wordt met man en macht gewerkt aan een optimale functionering van deze pompen en wordt ook bekeken hoe er lokaal gewerkt kan worden aan de mankementen van de pompen. Binnen twee dagen na de opstart is de waterstand bij de Nanni Verdeelwerken gestegen van 1.47m naar 1.79m.

Pomp 1 draait voor 60% vanwege een slingerende pomp-as en bij pomp 3 is cilinder 1 van motor 3 uitgevallen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is zeer verheugd te vernemen dat de Wakaypompen sinds kort wederom in bedrijf zijn. De pompen in Suriname die ressorteren onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) zijn na de diesel-levering op 4 februari weer in werking.

Door het ministerie van RO wordt gewerkt om de continu√Įteit van het irrigatiewater te garanderen. Door de ondernomen acties van RO kunnen de Surinaamse padieboeren in het district wederom over irrigatiewater beschikken, waardoor de aanplant gered kan worden, meldt LVV.

LVV-minister Rabin Parmessar roept alle padieboeren op om verstandig om te gaan met het beschikbaar irrigatiewater.