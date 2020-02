Spoedpost St. Vincentius Ziekenhuis wordt omgezet in huisartsenpost

De directies van het Staatsziekenfonds, NV Medhulp en het St. Vincentius Ziekenhuis hebben overleg gevoerd over het opzetten van een Huisartsenpost (HAP) op de locatie van de Spoedpost van het ziekenhuis. NV Medhulp gaat de Spoedpost van het ziekenhuis overnemen en omzetten in een huisartsenpost. Gestreefd wordt om de post in maart al operationeel te hebben. De nieuwe HAP zal open zijn van maandag tot en met vrijdag van 19.00 uur ’s avonds tot 7.00 uur ’s morgens. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen zal de post 1 x 24 uur open zijn.

Patiënten die in de avonduren of in het weekend acuut een huisarts nodig hebben zijn veelal aangewezen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), die daardoor overbelast raakt met de vele huisartsengevallen. Het SZF wil de gemeenschap tegemoetkomen door het opzetten van huisartsenposten waar eenieder terecht kan.

Er zijn al drie huisartsenposten opgezet, de eerste staat aan de Fred Derbystraat, de tweede is in december geopend te Sophia’s Lust en de derde is vorige week opengesteld in het Wanica Ziekenhuis. Gelet op de grote aantallen patiënten hebben alle huisartsenposten nu al hun nut bewezen, meldt de voorlichting van het SZF.

De aankomende vierde huisartsenpost is gericht op de omgeving van Paramaribo-Noord en omstreken. De Spoedpost van het Sint Vincentius Ziekenhuis is ideaal om een huisartsenpost op te zetten, omdat het ziekenhuis al over de benodigde infrastructuur beschikt voor de acute geneeskunde, waaronder monitoren, observatiebedden, behandelkamers en andere.

De Spoedpost zal toegankelijk zijn voor alle patiënten, dus ook voor niet SZF-ers. Alle acute huisartsengevallen worden behandeld en er wordt geen drempeltarief gehanteerd. De lab- en röntgenverrichtingen en overige ziekenhuisdiensten worden door het St. Vincentius Ziekenhuis verzorgd. Mocht blijken dat een patiënt opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dan wordt contact opgenomen met de relevante specialisten binnen het ziekenhuis. Indien een patiënt doorverwezen wordt naar het AZP, zal de patiënt zo snel mogelijk met een ambulance worden vervoerd.

Zowel de leiding van het SZF als van het St. Vincentius Ziekenhuis spreken van een win-win situatie. Uiteindelijk zal de gemeenschap, met name de bewoners van Paramaribo-Noord, alle profijt hebben van deze samenwerking, aldus de voorlichting van het SZF.