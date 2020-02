VIDEO: YouTuber Jamie Li maakt vlog over bezoek aan Suriname

De Nederlandse influencer en vlogger Jamie Li was onlangs in Suriname voor een fotoshoot van het bekende blad LINDA. Daar heeft ze heel veel achter de schermen gefilmd en dat allemaal in een 40 minuten durende vlog gegoten.

Het bezoek aan Suriname was voor haar een reünie met haar Surinaamse roots. zelf zegt Jamie, wiens achternaam Li Fo Sjoe is, dit erover:

“Terug naar mijn roots: Suriname!!!!!!!! Jeetje wat was ik blij toen ik hoorde dat ik erheen mocht voor een supertoffe fotoshoot van LINDA. meiden. Dat dus. En de reünie met het land waar mijn ouders geboren zijn en opgegroeid. Zo ook, de reünie met mijn familie!” aldus Jamie Li.

Check de vlog hierboven.