Man bij verlaten winkel beroofd door twee criminelen

De politie van het ressort Munder heeft op maandag 3 februari de 28-jarige Raphael B. aangehouden op verdenking van een beroving aan de Kwattaweg. De aangever verklaarde bij het verlaten van een winkelzaak beroofd te zijn door twee mannen, meldt het Kops Politie Suriname zondag.

Het slachtoffer had zijn auto gebracht bij een Carwash aan de Kwattaweg. In afwachting op zijn voertuig, stapte hij een dichtstbijzijnde supermarkt binnen en kocht enkele goederen. Toen hij uit de winkel liep werd hij aangevallen door twee manspersonen waarvan één gewapend was met een vuistvuurwapen.

Bij de beroving is van hem weggenomen zijn persoonlijke documenten en een geldbedrag in SRD en Euro. Nadat de criminelen alles wat hem toebehoorde hadden buitgemaakt, verlieten zij de plek in een gereed staande voertuig. Het slachtoffer kon het kenteken nummer van dat voertuig nog net opnemen.

De benadeelde deed na de beroving aangifte op het politiebureau. Na uitgewerkte informatie is Raphael aangehouden. Het voertuig waarmee het strafbare feit is gepleegd is hangende het onderzoek in beslag genomen. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, aldus de Surinaamse politie.