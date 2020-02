VIDEO: Winkelpand annex woonhuis in brand te Charlesburg

Het Korps Brandweer Suriname moest vanmiddag uitrukken voor deze grote brand in een winkelpand annex woonhuis te Charlesburg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een brand in een pand op de hoek van de Oude- en de Nieuwe Charlesburgweg.

In het pand zat onderin een winkel en boven een woonhuis. Het vuur zou rond 17.00u zijn ontstaan in de bovenwoning die geheel van hout is opgetrokken en ook geheel vernietigd werd. Het onderste gedeelte is van steen en bleef overeind.

De winkelier vertelde aan een verslaggever van Waterkant dat zijn winkel open was, toen de brand boven in de woning begon. Het vuur heeft voor een hoop consternatie gezorgd in de buurt. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en heeft het vuur inmiddels onder controle.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Beeld vlak na het ontstaan van de brand: