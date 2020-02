Goed resultaat ruiters uit Suriname op paardensport toernooi in Guatemala

Deze week vertoefde een team van paarden springruiters van Suriname in Guatemala. Daar deed ons land mee aan de Concurso Internacional de Salto. Volgens SME Sport boekten de ruiters daar fantastische prestaties. Zo wist Angelica Vaseur (foto) ervoor te zorgen dat het volkslied van Suriname werd afgespeeld, omdat zei het toernooi op haar naam wist te schrijven in haar klasse!

Op 4 februari was er een oefendag waarna de wedstrijden op 5 februari van start gingen. Angelica werd op de eerste dag in haar klasse tweede uit de 34 deelnemers. Shaylee en Caelyn Giskus hadden beide ook een heel mooi prestatie geleverd, maar kwamen nog net niet in de top 10.

Op 6 februari werd de tweede wedstrijddag afgewerkt. Shaylee werd achtste en Angelica derde uit de 34 deelnemers. Op de derde wedstrijddag, 7 februari, wist Caelyn op de tiende plaats te eindigen uit de 48 deelnemers.

Al met al een goed resultaat neergezet door deze leden van de Paardensport Federatie in Suriname.