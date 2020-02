Autobestuurster schept voetganger en rijdt door

Een man is zaterdagavond rond 22.55u geschept door een personenauto aan de Henck Arronstraat in Suriname toen hij de weg overstak. De man raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De bestuurder is doorgereden.

Het ongeval gebeurde iets voorbij de hoek van de Letitia Vriesdelaan. Waterkant verneemt dat het slachtoffer is aangereden door een zwart gelakt voertuig dat bestuurd werd door een vrouw.

De man lag dwars op de weg. Een aankomend voertuig zag het slachtoffer bloedend op de weg liggen en kon op tijd afremmen. De bestuurder van dat voertuig schakelde het Command Center in, die de politie ter plaatse dirigeerde voor onderzoek.

Een camera van het Surinaamse Safe City project is op hoek geplaatst. De politie zal de beelden bekijken om zodoende het voertuig te achterhalen.