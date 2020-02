Geslaagde Netwerkborrel van de Stichting Welzorg Suriname

De netwerkborrel van stichting Welzorg Suriname georganiseerd afgelopen vrijdag 7 Februari was een succes. Er waren meer dan 75 ondernemers aanwezig. De uitreiking van awards aan de 5 beste exposanten van de bouw en woonbeurs 2019 heeft plaatsgevonden. Waarvan de beste exposant Pansa Group of companies NV was en de CEO Moreno Pansa persoonlijk aanwezig was om zijn award in ontvangst te nemen.

Overige Beste Exposanten waren; Randoe woninginrichting NV (5de plaats), Mobi Chen wood working NV (4de plaats), Varossieau PPG Suriname (3deplaats) en De Surinaamse Bank NV (2de plaats)

Naast de uitreiking van de awards werd er ook een korte presentatie gehouden door de Surinaamse Ambassadeur van de Verenigde Naties dhr. Henry MacDonald. Deze korte presentatie was getitteld “The Booming Housingmarket in Guyana” en benadrukte de enorme snelle groei in Guyana betreffende hun bouw werkzaamheden. Dit prikkelde de aanwezige ondernemers uit de bouw- en woonwereld om eventueel buiten de grenzen van Suriname te reiken met hun producten en diensten richting Guyana.

Een korte presentatie werd ook gegeven door ondernemer Samuel Kuik over de duurzame productie van Biogas in Suriname. Dhr. Kuik heeft 4 jaar Biotechnologie gestudeerd in China en is de eerste ondernemer in Suriname die de biogas digester produceert en de in gebruik name ervan helpt begeleiden. Dit biogas word gemaakt door afval en kan gebruikt worden om de koken of om warm water te maken. Dit was ook zeer interessant voor de ondernemers en is een duurzame ontwikkeling binnen onze bouw en woon wereld.

Na de presentaties was er gelegenheid tot netwerken en informeel samenzijn.

De stichting Welzorg Suriname blikt terug op een succesvolle netwerkborrel en bereid zich samen met de ondernemers voor op een veelbelovende en spectaculaire 10de Jubileum editie van de Bouw- en Woonbeurs 2020 in augustus dit jaar.