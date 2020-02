VIDEO: Vrouw (59) laat kind (7) leugen in filmpje vertellen over ontvoering

Een bericht dat op 17 januari werd verspreid over een poging tot ontvoering van een leerlinge van een lagere school in Suriname, blijkt niet waar te zijn. Een 59-jarige vrouw zou het 7-jarig meisje hebben aangezet om een gelogen verhaal te vertellen, meldt d Surinaamse politie.

Via WhatsApp werd onderstaande geluid- en filmopname verspreidt, waarin is opgenomen dat twee personen gepoogd hebben een zeven jarig meisje te ontvoeren in de latourweg. Een vrouw zou het kind hebben vast gepakt met de bedoeling om haar in een auto mee te nemen, maar dat het kind kans zag uit de greep van de vrouw te geraken.

Uit het politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat het meisje gelogen heeft. Voorts dat de 59-jarige Magdalena, N. dit kind heeft aangezet om dat leugen verhaal te vertellen. Dat wat het kind zei is door de vrouw op een filmpje vast gelegd waarna zij dat filmpje gestuurd heeft naar het hoofd van een school te Latour.

Magdalena heeft verklaart dat zij dat filmpje heeft gemaakt met de bedoeling om de samenleving bewust te maken op zaken die kunnen gebeuren met kinderen. Na overleg met het Openbaar Ministerie heeft de politie Magdalena na verhoor heen gezonden.

Er is een dossier ter zake opgemaakt en gestuurd naar het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling, aldus het Kops Politie Suriname.

Ouders wees op uw hoede. Het wordt maar steeds erger. Poging tot ontvoering van minderjarige scholier vrijdagmiddag 13.00. Omgeving Latour. Rood gelakt voertuig > smiling man zake …🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ Posted by Klaas Anthonio on Saturday, 18 January 2020