Roué Verveer speelt ‘Pilatus’ in ‘The Passion’

The Passion is een paasevenement waarbij bekende artiesten het kruisigingsverhaal van Jezus vertellen. De tiende editie van The Passion wordt gehouden in Roermond. De jubileumeditie, met daarin zowel nieuwe als succesvolle nummers uit eerdere jaren, vindt plaats op Witte Donderdag 9 april. Dit jaar kruipt Roué Verveer in de huid van Pilatus.

Met het thema #vrijheidvoorjou staat The Passion dit jaar stil bij 75 jaar bevrijding. The Passion zal vanuit haar eigen verhaal invulling geven aan dit thema; vrijheid en liefde vormen de rode draad in het lijdensverhaal van Jezus.

De in Suriname geboren Roué speelt sinds 2002 avondvullende theatervoorstellingen en wordt enorm geprezen om zijn enthousiaste speelstijl, scherpe grappen en slimme improvisaties. Naast zijn Nederlandstalige soloprogramma’s maakt hij ook Surinaams gesproken comedyshows en treedt hij regelmatig als vast lid van Comedytrain op in het Amsterdamse Toomler.