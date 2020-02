Russische helicopter in Suriname voor bouwwerkzaamheden en medische noodhulp

De Russische helikopter, die vorige week met een eveneens Russisch vliegtuig op de Surinaamse luchthaven Zanderij aankwam, is geleverd door het bedrijf Russian Helicopter Systems (RHS). De levering van de helikopter aan Suriname werd uitgevoerd met de actieve steun van de National Committee for the Assistance to the Economic Cooperation with Latin American countries (NC SESLA).

De redactie van Waterkant.Net verneemt van de NC SESLA dat de Mi-8AMT vrachthelikopter is bedoeld voor het transport van zware bouwmachines en zal worden gebruikt bij wegenbouw werkzaamheden in Suriname.

De helikopter zal ook worden ingezet voor medische hulpverlening en zal de operationele capaciteiten van de nooddiensten van Suriname aanzienlijk vergroten. Dat schrijft de Russische organisatie HeliMed, die gespecialiseerd is in medische noodhulp met behulp van helikopters.

RHS heeft de helikopter op 30 januari 2020 met de hulp van de ambassade van de Russische Federatie in Brazilië, in Suriname afgeleverd. Het bedrijf heeft ook een onderhoudsbasis compleet met reserveonderdelen en apparatuur in Paramaribo opgezet. Wie uiteindelijk de rekening betaald is niet bekend.

De VHP heeft woensdag schriftelijke vragen aan de Surinaamse president Desi Bouterse gesteld over de komst van de helikopter. Volgens de partij is het opmerkelijk dat dergelijk militair materieel vier maanden voor de verkiezingen, naar Suriname wordt gebracht.

