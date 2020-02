Wisselkoersen US dollar en euro verder gestegen in Suriname

Er moet in Suriname steeds meer worden neergeteld voor vreemde valuta. De US dollar en euro wisselkoersen in het land zijn vandaag namelijk verder gestegen.

De cambiokoers voor de aankoop van USD bedraagt vandaag SRD 9.00 en wordt tussen de SRD 9.25 en 9.30 verkocht. De euro wordt tussen SRD 9.10 en 9.15 aangekocht en tussen de 9.35 en 9.40 verkocht.

Het lijkt erop dat de perikelen rondom de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de koersen verder hebben doen stijgen. Verschillende Surinaamse economen laten weten dat de prijzen van goederen en diensten ook zullen stijgen, als gevolg van deze koersontwikkelingen.

President Desi Bouterse gaf in oktober vorig jaar aan dat op weg naar 25 november de koers drastisch omlaag zou gaan. Echter ging de koers vanaf toen niet omlaag, maar juist langzamerhand omhoog.