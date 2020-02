Landelijke hygiëne campagne van start in Suriname

Op de foto geeft een medewerker van het districtscommissariaat van Paramaribo een voorbijganger een pakje wegwerptissues en een flesje handsanitizer. Het is onderdeel van de kick-off van een landelijke hygiëne campagne die het ministerie van Volksgezondheid is samen met de Youth Ambassadors gestart is.

Deze kick-off heeft zaterdag plaatsgevonden aan de Domineestraat voor Krasnapolsky. Districtscommissaris van Paramaribo Mike Nerkust heeft de spullen met zijn team en dat van het BOG uitgedeeld aan Surinaamse burgers.

Hiermee wil het ministerie hygiëne bevorderen en de samenleving attenderen om zich preventief op te stellen. Op deze eenvoudige manier, door wegwerptissues te gebruiken en op de juiste wijze de handen te wassen en handsanitizer te gebruiken, kunnen verschillende vormen van virussen worden ingedampt.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zei dat de hygiëne campagne een tweeledig karakter heeft. Enerzijds doet het ministerie scholen, zorginstellingen en bejaardentehuizen aan waar er posters, flyers, dispensers met handzeep en handsanitizer worden geplaatst en anderzijds wordt er samen met de Youth Ambassadors drukke plekken uitgekozen om de voorbijgangers te voorzien van een pakje wegwerptissue en een flesje handsanitizer.

Elias benadrukte dat deze campagne de samenleving bewust moet maken van hygiëne en dat het niet gezocht moet worden in kader van het Corona-virus, dat tot nog toe niet in Suriname is. De hygiëne campagne zal in alle districten, ook in het binnenland, gevoerd worden. De Youth Ambassadors en dc Nerkust benadrukten dat er gewerkt wordt aan het gezond houden van Suriname. Het is volgens hen belangrijk om preventief te zijn.

De voorbijgangers en het aanwezige publiek kregen ook de juiste informatie over hoe de handen gewassen en gereinigd moeten worden. Ook werd dit steeds voorgedaan door zowel de bewindsman, de dc, de Youth Ambassadors en het team van het BOG. Op deze eerste dag zijn er meer dan 2.250 handsanitizers en wegwerptissues uitgedeeld