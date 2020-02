Sylvana Simons wil opnieuw gooi doen naar Tweede Kamerzetel

BIJ1, de politieke partij van Sylvana Simons, lanceerde zondag de landelijke campagne om de Tweede Kamer in te komen bij de volgende verkiezingen. De aftrap van deze campagne vond plaats onder de hashtag #kombij1.

De in Suriname geboren Simons is als raadslid in Amsterdam op dit moment de enige actieve politicus voor Bij1. In 2017 haalde de partij net geen Kamerzetel. Simons wil als lijsttrekker van Bij1 opnieuw een gooi doen naar een Kamerzetel bij de verkiezingen op 17 maart 2021.

Dat ze op sociale media de nodige rotzooi, waaronder vaak racistisch getinte aanvallen, over zich heen krijgt schrikt haar niet af. “Ik weet wat me te wachten staat. Maar het zou onverteer¬≠baar zijn als mensen op sociale media zouden bepalen wie wel en wie niet mogen spreken” zegt ze hierover tegen het Algemeen Dagblad.