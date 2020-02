Intensivering bestrijding Dengue in Suriname

Terwijl zowat de hele wereld zich bezighoudt met het Coronavirus, steekt in Suriname mogelijk een andere epidemie de kop op. Het aantal denguegevallen in Suriname is de afgelopen periode namelijk flink toegenomen. Vandaag en morgen begint de bekende ‘Dengue wagen’ daarom weer te spuiten.

Onlangs werd duidelijk dat het aantal dengue cases bij het B.O.G. gerapporteerd in januari 2020, bijna evenveel was als het geheel aantal positieve Surinaamse laboratorium bevestigde gevallen gerapporteerd in het kalenderjaar 2019.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft sinds vorig jaar telkens melding gemaakt van een toename van denguegevallen in Latijns-Amerika. In dit kader zijn artsen uit verschillende landen waaronder Suriname getraind.

Het spuiten met de Dengue wagen zal beginnen in het ressort Blauwgrond.