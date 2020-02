Vrouw die zwaargewond raakte bij gasexplosie in woning overleden

De vrouw die samen met haar man donderdagochtend ernstig gewond raakte bij een gasexplosie in hun woning aan de Amardeepweg in Suriname, is zaterdag overleden op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De vrouw had derdegraads- en de man tweedegraadsbrandwonden opgelopen over het hele lichaam. Het echtpaar werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het AZP. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man langzaam weer de oude aan het worden is.

De exacte oorzaak van de explosie is nog niet vastgesteld. Het vermoeden bestaat dat het echtpaar de avond ervoor onbewust het gasfornuis heeft aangelaten, zonder dat er iets op vuur was. Het gas is toen in de woning blijven hangen. Toen de vrouw in de ochtend opstond en een licht aanmaakte, moet er een vonk zijn ontstaan bij het drukken van de schakelaar met de explosie als gevolg.

Bij de explosie raakte de woning behoorlijk beschadigd. Zowel de muur van de slaapkamer als van de keuken is weggeslagen. Ook een matras van een eenpersoonsbed vatte vlam. De Surinaamse politie heeft de zaak nog in onderzoek.