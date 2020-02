GAP-training district Marowijne afgesloten met certificaatuitreiking

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in het district Marowijne de 2-daagse GAP-training afgesloten. Op zaterdag 1 februari mochten de 41 trainees hun certificaten in ontvangst nemen van LVV-minister Rabin Parmessar, bijgestaan door de burgermoeder van het district, Kenya Pansa.

Sunita Bipat, vertegenwoordiger van het onderdirectoraat Landbouw in Suriname, gaf voor de uitreiking een uiteenzetting van het doel van deze training en hoe belangrijk het is om gecertificeerde GAP-trainingen te volgen. Aan de deelnemers van deze cursus is gevraagd hun ervaring te delen met het publiek.

De GAP-training is samengesteld op basis van internationale regels die gelden op agrarisch gebied. De Surinaamse training behelst het verantwoord gebruik van pesticide, personal protective equipment het doel ervan, wanneer en hoe te gebruiken, registratie van productie gegevens, oogst, transport en opslag van landbouwgewassen.

De cursisten waren zeer ingenomen met deze trainingen en hebben het ministerie gevraagd zo spoedig mogelijk de tweede fase van deze training ook te verzorgen, meldt LVV.