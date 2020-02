VIDEO: ‘Op zoek naar uitdagingen in Suriname’

Nederlanders en Surinamers in Nederland zijn steeds meer op zoek naar nieuwe uitdagingen in Suriname. Niet alleen in de stad maar ook de rest van het land; in het district en vooral in het binnenland. Dat blijkt op de onlangs gehouden vakantiebeurs in Utrecht.

RTV-docu-special

Ruim 100.000 bezoekers gingen dit jaar naar de beurs die van 15 tot een meet 19 januari in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden werd. Ook Suriname was met zo’n tien standhouders vertegenwoordigd op de beurs. De meesten uit Suriname maar er waren ook weer enkelen uit Nederland.

Van de Radio- en Televisie-mediaserie, samen gesteld door Sam Jones Productions, is nu ook de RTV-docu-special ‘Suriname op de Vakantiebeurs 2020’ van een half uur on line te zien:

RTV-mediaserie

In de RTV-mediaserie wordt in zeven afleveringen aandacht besteed aan verschillende stands en worden reacties gepeild van bezoekers aan de vijftigste editie van de Vakantie beurs. De betrokkenheid van Nederlanders bij Suriname blijkt groot te zijn. Maar er zijn ook bezoekers die er niet eens bij stil staan dat Suriname ook een mooi vakantieland laat staan dat ze op de hoogte zijn van de reizen en de resorts die er zijn.

BBQ-koning langer dan 10 jaar op beursHet was druk bij de Caribbean Village op de Vakantiebeurs waar Patrick Rechards al langer dan tien jaar de Surinaamse keuken promoot. Eerst als kok van de beurs maar later als zelfstandig ondernemer. Rechards is inmiddels goed bekend bij het grote pulbiek. Sommig beursbezoekers zeggen zelfs dat ze speciaal voor de BBQ van Patrick naar de beurs komen.



Reis met gezin maar ook zonderEen tocht naar gebieden waar geen mensen wonen in het diepe binnenland. De bovenloop van de Gran Rio, een van de twee bronrivieren van de Surinamerivier. Het is een rustig gebied waar heel weinig mensen wonen en dus heel veel dieren te zien zijn. Vooral de keur aan vogels die je daar ziet is groot in het ongerepte tropische oerwoud. Het is een van de bijzondere trips die Edward Noordpool en Marijke Tuinstra afgelopen jaar zelf hebben gemaakt en nu ook aanbieden in hun pakket van Travel Suriname.nl.

We zijn op zoek naar uitdagingen

Access Suriname Travel is een touroperator die al jaren aan de weg timmert. In het district, in het diepe binnenland met hun river cruises. Veel Surinamers die vanuit Nederland naar met vakantie gaan blijven in de stad hangen. “Maar we willen meer van het land zien”, zegt een Surinaams mevrouw bij de stand van Access. “We zijn op zoek naar nieuwe uitdagingen”. Touroperator Sirano Zalman haakt er op in: “Negentig procent van het vliegverkeer naar Suriname, is Surinamers. Ook die groep gaan we bijpraten”.

Als je bent geweest, wil je terug

Eén van de kleine ondernemingen die actief is in de toerisme sector is die van Nelson Tiapoe. In het gebied waar hij vandaan komt aan de Boven-Suriname rivier, heeft hij het River Resort Knini Paati uit de grond gestampt. “Ik ben gewoon zakenman”, zegt Tiapoe. Veel Nederlanders kennen zijn vakantie resort al. Zijn er met vakantie geweest en een enkeling heeft zelfs in de omgeving gewerkt. “En als je een keer bent geweest, dan wil je terug”, zegt een mevrouw die dit jaar weer naar Su gaat.



Coronie kwam, zag en overwon

Over Coronie maken we grappen. Coronianen zijn dom. Maar met de vertegenwoordigers van Coronie Xperience moet je niet grappen. “Wanneer mensen slim zijn, dan dan noemen we ze dom”, zegt Vincent Kenwil van Coronie Xperience. Hij promoot Coronie dit jaar voor de eerste keer op de Vakantiebeurs in Utrecht. Maar de vrouwen die hij meegenomen heeft voeren eigenlijk de boventoon. Coronie is hot! Veruit een van de creatiefste stands op de Vakantiebeurs.

National carrier Surinam Airways node gemist

Ook Shata, de Surinam Hospitality and Tourism Association, was op de beurs. De overkoepelende organisatie van Surinaamse ondernemingen die gelieerd zijn aan toerisme, was wel met minder bedrijven aanwezig. Voor al de aanwezigheid van Surinam Airways (SLM) werd node gemist door Sylvia Ang van Shata. Ze verwacht dat de nationale carrier volgend jaar weer van de partij is.



Beelasoir droom resort van rust en healingBelasoir moet een zogenoemd Forest healing resort worden in district Commewijne in Suriname. Onder bezielende leiding van Karin Refos stonden ze voor de eerste keer op de beurs. Een animatie filmpje toont en idyllisch oord met veel groen, ruimte en rust voor toeristen maar ook voor Surinamers benadrukt Refos. Een plek om emotioneel, spiritueel en fysiek tot rust te komen.