Bijkans 3.700 xtc-pillen uit Suriname onderschept in Brazilië

De Braziliaanse politie heeft eerder deze week in de deelstaat Amapá een 31-jarige man gearresteerd met 3.680 xtc-pillen in zijn hotelkamer. De arrestatie volgt na een onderzoek naar het transporteren van verdovende middelen tussen de hoofdplaats Macapá en Oiapoque en werd uitgevoerd door het Toxic and Narcotic Police Station (DTE) van de civiele politie.

Na uitgewerkte informatie kwam de locatie van de man in Amapá in beeld. De inval werd in de nacht van woensdag op donderdag gepleegd. Zijn hotelkamer werd daarbij grondig onderzocht. De politie stuitte uiteindelijk op de xtc-pillen die verstopt waren in een wasmachine.

Bij verhoor verklaarde de verdachte dat hij de pillen slechts moest smokkelen tussen Oiapogue naar Macapá. Daarvoor kreeg hij een bedrag van R$ 1.500 (USD 350). Volgens het hoofd van DTE, afgevaardigde Sidney Leite, zei de man ook dat de pillen Brazilië zijn binnengesmokkeld vanuit Suriname en dat het meeste daarvan in São Paulo zou worden afgeleverd. De rest van de pillen zou volgens de verdachte in Belém, Pará zijn.

De politie heeft de identiteit van de vermoedelijke drugshandelaar niet onthuld. Het is vooralsnog ook niet bekend als de verdachte een strafblad heeft.