Drie reizigers met valse paspoorten aangehouden op luchthaven Suriname

Aangezien het de laatste tijd veel voorkomt dat reizigers met valse paspoorten via de internationale luchthaven van Suriname willen afreizen naar het buitenland, zijn de controles daar aangescherpt. Dit resulteerde afgelopen maand in de aanhouding van drie personen meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Het gaat om een Ghanees, een Chinees en een Haïtiaan.

Op woensdag 15 januari werd de 35-jarige Ghanees Adu E. aangehouden, die met een Mexicaans paspoort dat op naam staat van Anthony Y. wilde afreizen. Adu heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Hij bleek ook illegaal in het land te vertoeven en is op grond hiervan op donderdag 16 januari het land uitgezet.

Ook een manspersoon van Chinese komaf die veel ouder lijkt dan de persoon op de foto in het paspoort met de naam Wojun G.(22 ), werd betrapt op het reizen met een vals paspoort. Dit vanwege het feit dat deze reiziger die zou afreizen naar Brazilië boven zijn linker oog een opvallende litteken heeft, terwijl de persoon die op de foto in het paspoort is geen litteken heeft.

In het derde geval gaat het om een Haïtiaanse man die met een Frans paspoort op naam van de 26-jarige Bruneau E. wilde afreizen naar Nederland. Deze Haïtiaanse man viel door de mand omdat hij donkerkleurig is, terwijl de persoon op de foto in het paspoort lichtkleurig is. Hij ontkent af te willen reizen met een vals paspoort. Hij geeft aan dat hij reeds vier jaren woonachtig is in Frans-Guyana en in dat land het paspoort heeft verkregen om via Suriname af te reizen naar het buitenland.

Zowel de Chinees als de Haïtiaan zijn aangehouden en voor verdere onderzoek overgedragen aan de afdeling Fraude. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide vreemdelingen ingesloten.