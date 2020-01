Opvoering campagne voor bestrijding carambola-fruitvlieg in Suriname

De maatregelen om te voldoen aan de strengere eisen gesteld door de Europese Unie (EU) aangaande de export van groenten en fruit, gaan onverkort door. Sinds het exportverbod vanuit de EU, is de focus vrijwel uitsluitend gelegd op sopropo. De verscherpte regels gelden evenwel ook voor verschillende fruitsoorten alsmede citrus en manja die vaker last hebben van de carambola-fruitvlieg.

Fruitvliegen leven van gistende, suikerhoudende voedingsmiddelen en rottend fruit. De eieren worden vaak afgezet in rijpe, maar nog niet rottende plantendelen zodat de jonge larven over vers rottend voedsel beschikken. Vanwege hun voedselvoorkeur worden fruitvliegen, wereldwijd als één van de belangrijkste plaagdieren beschouwd. Gezien zij schimmels, bacteriën en gistcellen verspreiden van de ene voedingsbron naar de andere, kunnen zij zo nabijgelegen fruit ook sneller doen rotten.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de afgelopen maanden in Alliance, Saramacca en diverse gebieden in het rijstdistrikt Nickerie fruitvliegvallen uitgezet. De carambola-fruitvliegen en het verzameld fruit geven informatie over de aanwezigheid van deze plaag in desbetreffende gebieden, waarna er doeltreffende maatregelen getroffen kunnen worden om de export van fruit veilig te kunnen stellen.

Uit voorlopig verkregen informatie is gebleken dat de fruitvlieg niet aanwezig is in Nickerie. Het is wel belangrijk dat fruit uit andere distrikten dat is aangetast door de fruitvlieg, het district Nickerie niet binnenkomt. Het rijstdistrict zal hierdoor de plaagvrije status verliezen. De Surinaamse samenleving wordt intussen breedvoerig ingelicht over de noodzaak om de verspreiding van deze fruitvlieg tegen te gaan.

Gezien het feit dat deze kwestie een nationale zaak is, kan een ieder meehelpen in de bestrijding van deze vernietigende plaag door enkele maatregelen te treffen. Een voorbeeld is het verantwoord opruimen van aangetast fruit. Doe deze in een luchtdichte zak of gebruik het om kippen of vee te voeren. Ook kan men fruitvliegvallen plaatsen of op verantwoorde wijze pesticiden gebruiken, meldt LVV.