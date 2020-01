Vechtpartij met dodelijke afloop aan de Jagernath Lachmonstraat

Een man heeft vandaag rond middernacht het leven gelaten bij een vechtpartij met een andere man aan de Jagernath Lachmonstraat nabij de Brokopondolaan. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer met een scherp voorwerp gestoken is. Daarbij raakte hij zwaargewond en is ter plekke doodgebloed. De verdachte maakte zich na de daad uit de voeten.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding van het voorval en dirigeerde de politie van bureau Flora ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst van de politie was het slachtoffer niet aanspreekbaar en had veel bloedverlies.

Een ambulance werd vervolgens ingeschakeld om de gewonde man af te voeren naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. Bij aankomst van het ambulancepersoneel bleek dat het slachtoffer reeds de geest had gegeven.

Niet lang na het voorval heeft de verdachte zich aangemeld op bureau Nieuwe Haven. Hij is terstond aangehouden. Het motief is nog niet bekend. De politie is bezig met het onderzoek. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.