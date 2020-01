VIDEO: Politie toont overvallers Hindoestaanse juwelier in Den Haag

Vorige maand vond er op klaarlichte dag een overval plaats op juwelier Khemai aan de Paul Krugerlaan in Den Haag. Een maand na de overval ontbreekt van de daders nog ieder spoor. De politie heeft daarom onderstaande camerabeelden van de daders vrijgegeven, in de hoop dat iemand ze herkent.

Op onderstaande camerabeelden zijn de overvallers te zien. Nadat twee mannen enige tijd in de winkel hebben rondgekeken pakken ze de eigenaar vast en wordt hij vastgebonden. Vervolgens worden er sieraden in een tas gestopt en rennen de mannen de winkel uit.

Het slachtoffer verklaarde dat de mannen Spaans met elkaar spraken. Ze hadden geen enkele vermomming en staan daarom zeer herkenbaar op beeld. Bekijk de beelden hieronder.

Overvallers juwelier herkenbaar op beeld De dag voor kerst, dinsdag 24 december 2019, werd juwelier Khemai aan de Paul Krugerlaan in Den Haag overvallen door twee mannen. De Spaanstalige overvallers hadden geen enkele vermomming en staan daarom zeer herkenbaar op beeld. Posted by Omroep West on Tuesday, 28 January 2020

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.