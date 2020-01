BEP presenteert DNA Kandidaten Sipaliwini /Boven Marowijne

Het hoofdbestuur van de partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) in Suriname heeft Remy Kanape en Roseline Amautan aan de Pamaka-gemeenschap in het Boven-Marowijne-gebied gepresenteerd als adspirant voor De Nationale Assemblee (DNA) bij de Surinaamse verkiezingen van 25 mei aanstaande.

De twee werden op zaterdag en zondag gepresenteerd bij de installatie van 6 kernen in de dorpen Langatabiki en Loka Loka. De delegatie is in beide dorpen hartelijk ontvangen door het Traditioneel Gezag. De gemeenschappen in Sipaliwini zullen de komende weken de gelegenheid krijgen kennis te maken met de overige kandidaten. Het kiesdistrict telt vier (4) DNA-zetels.

Partijvoorzitter Ronnie Asabina heeft de lokale gemeenschappen opgeroepen om zich massaal te scharen achter hun eigen kandidaten. De kandidaten worden binnen de BEP door de structuren voorgedragen. De voorzitter heeft de Pamaka-gemeenschap hartelijk bedankt voor de brede steun die de partij geniet in het stamgebied.

Voor wat Amautan betreft zei de voorzitter dat de regio daarmee een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om haar dan ook groots over de eindstreep DNA binnen te trekken. “Laat merken dat ze een van u is, … natuurlijk zullen de BEPers in de andere delen van Sipaliwini ook een bijdrage leveren. Maar op de eerste plaats is het aan u als Pamaka om haar met uw stem de missie te geven om voor u te praten’, zei hij verder.

Asabina noemde een lange lijst van verworvenheden van de BEP, van de asfaltering van de Weg naar Atjoni tot de bouw van de Nucleus Centra in het binnenland. Hij informeerde zijn gehoor dat ook de weg naar Langatabiki die in erbarmelijke conditie verkeert ook op de lijst van de BEP was om te worden verhard.

Zo zijn er nog meer projecten die indien afgemaakt een bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van het binnenland.