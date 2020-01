Black Fashion Week in juni naar Suriname in resort Torarica

De in Nederland gevestigde organisatie Black Fashion Week komt in juni naar resort Torarica. Black Fashion Week won aan populariteit in Nederland als de eerste modeshow met merendeels donker getinte modellen, welke werd gehouden op 11 mei 2019 in het World Wings hotel Rotterdam. Black Fashion Week belicht black empowerment, creativiteit, diversiteit en eenheid.

Black Fashion Week is opgericht door Bryan Vinisi, een 39 jarige geluidstechnicus die werd geboren in Suriname maar opgroeide in Nederland. Toen hij vanwege zijn werk als geluidstechnicus in de modescene werd geïntroduceerd, merkte hij dat er veel modetalent met verschillende roots weinig erkenning krijgt. Daarom heeft hij een team van gelijkgestemde mensen om zich heen verzameld om een nieuw platform te creëren. Hun visie is om ontwerpers en modellen een podium te geven die voorheen ongezien waren in de gevestigde modescene.

Na het succes in Nederland komt Black Fashion Week in juni met een Surinaamse editie van de show. In de show zullen ontwerpers, modellen en artiesten te zien zijn vanover de hele wereld. Met de show wil de organisatie de positie van de Surinaamse mode industrie versterken op globaal niveau.

Black Fashion Week zal plaatsvinden in juni in resort Torarica in Paramaribo.