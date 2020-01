‘Staatsobligaties Suriname gewild door olievondst’

Surinaamse staatsobligaties die in 2026 worden afgelost, zijn momenteel zeer gewild. De enorme vraag onder beleggers, die rekenen op een hoog rendement, is op gang gekomen door de recente vondst van olie in Suriname. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf vanmorgen.

Suriname heeft in 2016 succesvol een tienjaarsobligatie van 550 miljoen dollar geplaatst. De rente op de obligatie was 9,25 procent. De opbrengst werd onder meer gebruikt voor een lening aan Staatsolie Maatschappij Suriname.

Volgens de Telegraaf steeg het effectieve rendement op de obligatie dinsdag naar 12,6% door wat de karnt noemt ‘de koopwoede’. Investeerders redeneren dat het vermogen van Suriname om te kunnen betalen aanzienlijk zal toenemen, als de olie komt.

Met deze obligatie troeft Suriname volgens de dataverzamelaar Bloomberg honderd andere landen af, die met hun staatsobligaties ook blijven dingen naar de portemonnee van pensioenfondsen en vermogende families, aldus de krant.