Emmy Hart ontvangt dit jaar Rotary Vocational Excellence Award

Emmy Hart van stichting Rumas ontvangt dit jaar de Rotary Vocational Excellence Award, voor haar uitzonderlijke prestaties binnen de Surinaamse samenleving. De award wordt op 29 januari aan haar uitgereikt, meldt de organisatie.

Bij de jaarlijkse Rotary Vocational Excellence Award Ceremony wordt een bijzondere Surinamer onderscheiden die zich binnen zijn of haar beroep uitzonderlijk verdienstelijk heeft geprofileerd in het belang van de Surinaamse gemeenschap.

Deze onderscheiding wordt tijdens een bijzondere gezamenlijke meeting toegekend door de drie Rotary clubs die actief zijn in Suriname. De Rotary Vocational Excellence Award is in 1993 voor het eerst uitgereikt aan een Surinamer die een voorbeeldfiguur kon zijn voor komende generaties.

De award werd een feit, nadat Rotary Past District Governor, Henri Guda, ondersteund door enkele mede fellows, van mening was dat het tijd was voor een plechtige vorm van erkenning van personen in Suriname.