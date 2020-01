Dit jaar nog worden 100 scholen in Suriname voorzien van wifi-verbinding

Gardelito Hew A Kee, Coördinator van het e-Government Coordinaatschap van de overheid, zegt dat het doel is om dit jaar nog 100 scholen te voorzien van een wifi-connectie. Dit zodat studenten de kennis die verzameld is op het web kunnen inzetten voor hun schoolopdrachten als pilot voor e-learning.

Volgens hem is het jaar 2019 naar tevredenheid afgerond. Een deel van de e-Government doelstellingen wordt verwezenlijkt in samenwerking met het Telesur Nationaal Breedband Plan, waarbij er reeds 70.000+ huisaansluitingen zijn vervangen, er supersnel mobiel internet is in de kustvlakte, en er 120 Safe City camera locaties zijn opgezet. Ook is het belangrijk te noemen dat voor de overheid een back-up voor de eigen datacenter van de overheid is gecreëerd.

Een eigen overheidsnetwerk met bijbehorende dataopslag zal nodig zijn voor de volgende fase van e-Government, waarbij de overheid steeds meer paperless (zonder papier, dus digitaal) zal gaan werken. Ook de videoconferentie systemen die op het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geïnstalleerd moeten in dit licht worden gezien: vergaderen met andere landen kan nu vanuit Paramaribo.

In 2019 werden er diverse deelprojecten van de e-Government strategie afgerond, zoals: de implementatie van een QR Payment Systeem, waarbij mensen via hun telefoon betalingen kunnen doen. Binnen de komende drie (3) maanden zal men ook de nutsbedrijven hiermee kunnen betalen. Daarop volgde de introductie van het e-Visa systeem, waarbij bezoekers aan Suriname vanaf 1 januari 2020 hun visum of toeristenkaart online aanvragen en betalen; en de eerste fase van een digitaal registratiesysteem voor het aanvragen van concessies op het Ministerie Natuurlijke (NH) en de aanvraag van grond op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB).

Ook in 2020 staan er nog enkele deadlines op het programma. Tijdens het Staatsbezoek aan China werd een overeenkomst getekend voor de uitbreiding van het Safe City project met nogmaals 100 locaties die in 2020 geplaatst zullen worden. Binnen de overheid wordt een documentmanagementsysteem geïntroduceerd, waardoor het gebruik van papier wordt teruggedrongen, maar belangrijker nog, de loop van documenten te volgen zal zijn. “Documenten hoeven niet meer fysiek van bureau naar bureau te gaan na de implementatie van dit systeem. E-Government is er immers om het werken binnen én met de overheid te vergemakkelijken, om de bereikbaarheid van de overheid te vergroten, maar ook om transparanter en sneller te werken.”

De in 2019 geïntroduceerde Surinaamse e-ID kaart (elektronische identificatiebewijs) garandeert voortaan de veiligheid van persoonsgegevens. Deze e-ID kaart zal dit jaar gekoppeld worden met onder anderen overheidssystemen. “Hierdoor zullen burgers ervaren dat ze veel makkelijker zaken kunnen doen met de overheid. Ook bij andere organisaties, die nu nog vragen naar een uittreksel zullen wij straks onze zaken kunnen doen door simpelweg een e-ID te laten zien”.