Ook VHP-ers uit Lawa/Tapanahony naar grote volksmanifestatie in De Olifant

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) viert vandaag, zaterdag 18 januari, haar 71-jarig bestaan met een grootse volksmanifestatie in De Olifant. De bijeenkomst ‘Orange OPO YARI TORI’ is voor alle Surinamers. Zo was ook een groep enthousiaste VHP-ers uit Lawa/Tapanahony vrijdag onderweg naar de stad, voor de bijeenkomst bij De Olifant (foto).

Een aantal van hun trotseerden het slechte weer, zoals op de foto links te zien is. “Door wind en weer trekken VHP-ers over heel Suriname naar De Olifant Want zij weten…na regen komt zonneschijn! Get ready voor Orange Power” aldus de VHP over deze groep.

Het wordt de eerste massameeting van de partij, tevens een feest vergadering, die om 18.00u begint. Op de gratis toegankelijke manifestatie is er entertainment van Psycho, Kasimex, Para Pasi Krioro en nog veel meer.

De VHP liet een speciaal filmpje voor deze bijeenkomst maken:

