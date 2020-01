Scooter knalt tegen auto in Paramaribo-Noord, twee gewonden

Twee vrouwen op een scooter zijn vrijdagavond iets na 23.00u gewond geraakt nadat ze tegen een auto op de hoek van de Jan Besar Sarno Rebo- en de Mr. RW Thurkowstraat zijn gebotst. Beide slachtoffers zijn per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van de politie dat de autobestuurder over de Jan Besar Sarno Rebostraat reed richting de Mr. RW Thurkowstraat. De vrouwen op de scooter reden over de Mr. RW Thurkowstraat richting Centrum.

De autobestuurder sloeg toen haastig rechtsaf in de Mr. RW Thurkowstraat om richting Geyersvlijt te gaan. In alle haast zag hij niet dat de vrouwen op de scooter kwamen aangereden, waardoor zij knalde tegen het voertuig.

De politie van Geyersvlijt kreeg de melding via het Surinaamse Command Center en ging ter plaatse voor onderzoek. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren ook ter plaatse om assistentie te verlenen. Zo gauw meer bekend is over de aanrijding wordt het bericht aangevuld.